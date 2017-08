O Poder de um sonho, que resgata a história do pioneiro Cearazinho será lançado em dezembro

Kariny Santos/

Da redação

Será lançado em dezembro em Alta Floresta e região o livro “O Poder de um Sonho”, obra que trará em sua narrativa a história de Alfredo da Conceição, o popular Cearazinho, in memoriam, um dos pioneiros do município. Além de narrar um pouco sobre a história da cidade. O livro está sendo escrito pelo filho de Cearazinho, Francisco Silva Conceição, que adotou a alcunha do pai.

Cearazinho (o filho) idealiza este projeto há pelo menos 26 anos, porém apenas há cerca de dois anos conseguiu colocar no papel com o auxilio do Artista Agostinho Bizinoto, que faleceu este ano. O livro já está na reta final e praticamente concluído e será conduzida pela equipe da Editora EGM, a qual Bizinoto capitaneava.

“Alta Floresta, pequena grande cidade, sua idade é nossa felicidade, uma criança para ser grande, muito grande, estamos preparando a história de quem ajudou a construir história de Alta Floresta, o Poder de Um Sonho chega no final do ano e junto com a história do Cearazinho, a história da cidade e muitas surpresas que os que conhecem estão convidados e os que não conhecem venham conhecer, O Poder de um Sonho, a história de um pioneiro sonhador que compôs sua história com suor, luta e muita alegria”, destacou o escritor.