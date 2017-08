SUSTO! Pouso de emergência movimenta aeroporto na manhã desta terça

Da redação

Um pouso de emergência no aeroporto municipal de Alta Floresta, Piloto Oswaldo Marques Dias, movimentou as Forças de Segurança do município e Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (22). Foi posto em prática um plano emergencial para atender a aeronave do projeto de Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), da Força Aérea Brasileira.

De acordo com os informações repassadas pelo Tenente BM. Reis da 7ª Cia do corpo de bombeiros, a aeronave tinha como destino a Base na Serra do Cachimbo, porém conforme os registros não pode pousar no destino e devido uma “pane seca” optaram por pousar em Alta Floresta onde foi reabastecida.

Como forma preventiva e de segurança adotadas em protocolos deste nível, a unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada e acompanhou o procedimento de pouso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave fez o pouso tranquilo e foi reabastecida, não houve nenhum incidente.