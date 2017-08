São Manoel participa do encerramento da 11ª Femuceb

A Empresa de Energia São Manoel marcou presença no encerramento da 11ª Feira Municipal do Conhecimento da Educação Básica de Alta Floresta (Femuceb). O evento ocorreu, dia 16 de agosto, na Secretaria Municipal de Educação com a presença dos estudantes vencedores e respectivos professores para a entrega da premiação dos melhores projetos. Tabletes, jogos, celulares e HD foram alguns dos prêmios cedidos pela empresa como parte do reconhecimento da qualidade dos estudos apresentados. A participação do empreendimento está inserida nas ações do Programa de Educação Ambiental da Usina Hidrelétrica São Manoel. Os projetos contemplaram estudos de diversas assuntos. Separação de resíduos, uso da energia solar e economia de água foram alguns temas abordados.

De acordo com a assessora do Departamento de Políticas Pedagógicas da Secretaria de Educação, Simone Domiciano, a feira pretende incentivar a pesquisa científica e motivar estudantes e educadores a inovar e a sempre buscar o conhecimento. Ela lembra que devido ao acesso de informações de toda natureza, é importante orientar os alunos a como construir e escolher o material que pode somar na formação do conhecimento. “As informações precisam ser selecionadas de forma séria. O aluno precisa saber como pesquisar e como registrar isso”, afirmou.

Para as estudantes Camila de Oliveira Pereira e Maria Raquel Pereira da Costa, a conquista do primeiro lugar na categoria Ensino Médio, vai incentivá-las aperfeiçoar nos estudos em busca de novas vitórias. Com o projeto “De olho na conta de água”, a dupla conquistou os jurados (composto por profissionais liberais e professores) e obteve a maior nota na somatória de quesitos como originalidade, criatividade e apresentação. O Trabalho consistiu em avaliar e entender como ocorre o cálculo do consumo médio de água até a chegada da fatura mensal. As estudantes do Colégio Estadual Jayme Veríssimo de Campos Júnior levarão o estudo até a etapa estadual da Feira.

Feira Municipal do Conhecimento da Educação Básica de Alta Floresta (Femuceb) surgiu com o intuito de divulgar as pesquisas de estudantes na cidade e incentivá-los a aprofundar e a construir o próprio conhecimento. Em Alta Floresta a Feira teve como abertura o dia 7 de julho e o encerramento ocorreu com a entrega das premiações. A Etapa estadual está agendada para outubro.