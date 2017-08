Prefeitura de Alta Floresta esta retificando o Cadastro Rural Ambiental (CAR) de produtores

Carlos Alberto de Lima/Ascom

O CAR – Cadastro Ambiental Rural, documento fundamental que auxilia no processo de regularização ambiental exigido dos produtores rurais como instrumento de informações georreferenciadas da propriedade e para que possam comercializar seus produtos, está passando por um processo de retificação.

Em Alta Floresta o CAR começou a ser feito em 2008 atingindo 2.800 propriedades o que contribuiu, na época (2012) para tirar o município da listra negra dos municípios que mais desmatavam no País.

A coisa de dois anos o CAR passou a integrar o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SINCAR) e mais recentemente conforme anunciado no Diário Oficial de Mato Grosso, sob anuência do vice-governador e secretário de Meio Ambiente do Estado, Carlos Favaro, voltou para a esfera estadual como SIMCAR, ou seja Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural e está passando por um processo de retificação.

Nesse processo a Prefeitura Municipal de Alta Floresta em parceria com o ICV – Instituto Centro de Vida, está fazendo essa retificação até o dia 02 de setembro. Os produtores deverão apresentar a matrícula da propriedade, bem como os documentos de Identidade (RG) e CPF e ainda uma conta de energia como comprovante de residência.

O CAR está sendo feito na prefeitura que cedeu espaço na Secretaria de Meio Ambiente disponibilizando um funcionário. Segundo José Alesandro a parceria pretende refazer em torno de 300 cadastros com a sua política pública de favorecimento aos produtores que possuem propriedades de até quatro módulos fiscais, ou 400 hectares de terras.