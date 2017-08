Empresa já retomou as linhas que estavam paralisadas

Da redação

As linhas que estavam com serviços paralisadas (Bacaeri e as linhas que atendem a escola da Pista do Cabeça) foram reativadas na semana passada, segundo informou o empresário Aderlei Silva. “Nós reativamos imediatamente”, informou ao O Diário.

A empresa foi denunciada no Ministério Público em relação ao contrato de transporte escolar, com possibilidade de sobrepreço e ou superfaturamento. Na sexta-feira ele protocolou na prefeitura um relatório que aponta os custos da empresa para a realização do serviço. A explicação para o aumento do valor do contrato é que houve também aumento de linhas e as distancias percorridas neste ano são maiores que no ano passado. Os valores por km percorridos, no presente contrato chegam até a R$ 6,30, enquanto no ano passado a média era de R$ 4,20. Em valores absolutos, no ano passado foram gastos em torno de 1,2 milhão no ano com transporte escolar, em 2017 a previsão é que passe dos 2 milhões de reais, mas um detalhe chama a atenção, no Orçamento aprovado na Câmara, a previsão de gastos é de 1,2 milhão de reais.

Quanto ao valor, empresa e administração reuniram-se no início do mês e combinaram a diminuição do km rodado para R$ 5,20 a partir do mês de agosto. O empresário chegou a condicionar o novo valor ao pagamento de valores pendentes.