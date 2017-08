TRE-MT desiste de extinção e deve fazer rezoneamento para cortar gastos

De acordo com a proposta, 11 zonas eleitorais devem ser remanejadas para atender pedido do TSE. Além do rezoneamento, o TRE-MT pede a manutenção de três zonas.

G1/MT

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) deve fazer o rezoneamento de 11 zonas eleitorais no estado como medida para contenção de gastos a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A proposta foi enviado ao órgão e agora deve ser homologada. A princípio, o plano para atender o pedido do TSE, era extinguir oito zonas eleitorais em sete municípios do estado.

O plano, segundo o TRE-MT, foi proposto pelo corregedor regional eleitoral de Mato Grosso, desembargador Pedro Sakamoto.

De acordo com a proposta, Sinop, a 503 km de Cuiabá que possui duas zonas eleitorais deve perder uma delas, que passará a atender o município de Cláudia, distante 608 km da capital.

Sorriso, a 420 km de Cuiabá, também deve perder uma zona eleitoral. A 46ª zona deve ser remanejada para Vera, a 486 km da capital. Em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, duas das quatro zonas eleitorais passarão a ser sediadas em Pedra Preta e Guiratinga, a 243 km e 334 km de Cuiabá, respectivamente.

Em Várzea Grande, na região metropolitana da capital, a 58ª zona eleitoral deve ser remanejada para o município de Colniza, a 1.065 km de Cuiabá.

Além do rezoneamento, a proposta do TRE-MT pede a manutenção de três zonas eleitorais sediadas em Ribeirão Cascalheira, Brasnorte e Barra do Garças.

Mato Grosso possui uma área de 903.366,192 km quadrados, onde há 141 municípios e 2.244.825 eleitores. Para atender essa demanda, a Justiça Eleitoral possui 58 zonas eleitorais distribuídas em 49 municípios polos.