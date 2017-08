Morre Pedro Pedrossian, ex-governador de MT e fundador da UFMT

O ex-governador de Mato Grosso e fundador da UFMT, Pedro Pedrossian morreu aos 89 anos na madrugada desta terça-feira (22), em Campo Grande. Ele era engenheiro civil e nasceu no dia 13 de agosto de 1928, em Miranda.

A informação foi confirmada por familiares. Ele morreu em casa por volta das 3h30 (de MS), estava debilitado.

O velório de Pedro Pedrossian será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, na capital sul-mato-grossense.

A família ainda não sabe o horário que o velório irá começar.

Pedro Pedrossian Filho disse que o pai deixa saudades, mas foi uma pessoa realizada e tem uma história de vida construída com amor. “Vai absolutamente realizado para sua viagem”, afirmou à TV Morena.

Política

Já engenheiro, Pedro Pedrossian trabalhou na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em Três Lagoas. Em outubro de 1965 foi eleito governador do então Estado de Mato Grosso, antes da divisão, onde fundou a Unversidade Federal de Mato Grosso.

Em novembro de 1980, foi o terceiro governador nomeado para Mato Grosso do Sul, por ato do então presidente da República João Figueiredo. Para assumir o governo, renunciou ao mandato de senador.

Anos depois, Pedro Pedrossian foi eleito e governou o estado entre 1991 e 1994. Ele deixa Maria Aparecida Pedrossian, com quem era casado, filhos e netos.

Velório ocorre nesta manhã no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS). O sepultamento será no cemitério Parque das Primaveras da cidade.

Nota do Governo

O Governo do Estado de Mato Grosso decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-governador Pedro Pedrossian, ocorrida na madrugada desta terça-feira (22) na cidade de Campo Grande (MS), aos 89 anos. O chefe do Poder Executivo, Pedro Taques, relembrou seu último encontro em 20 de março deste ano quando foi visitar Pedrossian durante uma pausa na agenda de trabalho. Pedro Taques externa suas condolências à família do ex-governador e reafirma a importância que sua história de vida teve para a história do Estado.

“Pedro Pedrossian governou Mato Grosso em um momento difícil da nossa história. Teve um papel importante para que houvesse apenas uma divisão territorial e não uma divisão de povos. Foi um estadista”, declarou Taques, que deve viajar a Campo Grande para acompanhar o velório do ex-governador.

Pedrossian governou Mato Grosso entre os anos de 1966 e 1971, antes da divisão do Estado. Em sua administração, criou a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), demonstrando seu compromisso com a educação e sua paixão por servir o coletivo. Ele faleceu de causas naturais, de acordo com a família, e seu velório será realizado em Campo Grande no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.