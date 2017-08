Matriculas da Unemat para aprovados no vestibular encerra hoje

Kariny Santos/

Da redação

Os candidatos aprovados na segunda chamada do vestibular 2017/2 para ingresso na Universidade do Estado de Mato Grosso tem até hoje (22) para efetivar as matriculas, quem não se matricular perde a vaga e a Unemat fará nova convocação. Nesta segunda-feira a instituição também abriu as rematrículas dos universitários, que tem como prazo até dia 25 para efetivação. As aulas começam no dia 04 de setembro, a exceção é para o curso de Medicina (Cuiabá) cuja as aulas começam no dia 28 de novembro.

Em Alta Floresta foram convocados na segunda chamadas 10 candidatos para o curso de Biologia, 13 para Agronomia e 10 para Direito. Para efetivar a matricula os candidatos aprovados no vestibular tem que comparecer as secretarias dos campus onde precisam apresentar os seguintes documentos: Certificado de conclusão do Ensino Médio, Histórico Escolar do Ensino Médio, Certidão de Nascimento ou Casamento, Documento de Identidade, Título de Eleitor, Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço Militar (sexo masculino), foto 3×4 recente, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Candidatos das ações afirmativas (escola pública, PIIER/Pretos e PIIER/Indígena) devem apresentar os demais documentos exigidos no edital como autodeclaração, comprovante de ter cursado o ensino médio em escola pública (candidatos de escola pública), declaração de vínculo com a comunidade indígena. A lista de documentos necessários para a matrícula podem ser consultados no site da Unemat.

Já os alunos da universidade podem efetivar as suas rematrículas até sexta-feira 25, via online pelo portal do aluno http://academico.unemat.br/ . Já os acadêmicos que ingressarão na instituição pelas vagas remanescentes por meio de transferência externa e interna, devem comparecer no campus entre os dias 28 a 31 de agosto munidos dos documentos: Certificado de conclusão do Ensino Médio, Histórico Escolar do Ensino Médio, Certidão de Nascimento ou Casamento, Documento de Identidade, Título de Eleitor, Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço Militar (sexo masculino), foto 3×4 recente, Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Os horários de atendimento das secretarias acadêmicas dos câmpus e também da secretaria do Núcleo Pedagógico de Rondonópolis são das 07:30 às 11:00 e das 13:30 às 17:00.