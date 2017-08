Secretaria de Educação e Maçonaria lançam concurso de Civismo

Ascom/Prefeitura de Alta Floresta

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Políticas Pedagógicas, em parceria com a Loja Maçônica Darcy de Moraes está lançando o Concurso do Civismo, neste ano letivo de 2017. O objetivo desta ação é fomentar o civismo no interior das escolas e assim fortalecer o patriotismo nos estudantes do Município.

Nesta quinta edição do concurso, convidamos todas as escolas públicas e privadas do Município, principalmente os estudantes a participarem. No regulamento do evento contempla as seguintes categorias e premiações:

1) Educação Infantil (maternal II) – prêmio bicicleta;

2) Educação Infantil Pré-Escolar I e II – prêmio bicicleta;

3) 1° Ciclo – 1º ao 3º ano – prêmio bicicleta;

4) 2º Ciclo – 4º ao 6º ano – tablet;

5) 3° Ciclo – 7º ao 9º ano – tablet.

Cada categoria terá que desenvolver uma atividade diferente, mas todas abordando o mesmo tema: Meu Brasil, brasileiro!

As escolas interessadas desenvolverão ações para que as duas primeiras categorias façam desenho do tema, a terceira categoria realizará uma frase e a quarta e quinta categoria irão elaborar um poema. Cada escola poderá inscrever apenas um aluno por categoria. Estas atividades deverão ser encaminhadas para a Secretaria Municipal de Educação até o dia 05 de setembro. Todas as escolas do Município estarão recebendo o regulamento deste concurso. A Secretária Municipal de Educação Profª. Maria Iunar Portão faz um convite às escolas e em especial aos alunos para que desenvolvam este trabalho no interior da escola e compartilhe tudo isso com a comunidade escolar.

A Assessora Pedagógica Profª. Kátia Bertin Ferreira que está à frente deste evento na Secretaria de Educação, destaca que as escolas já estão acostumadas com o evento, pois já fazem este trabalho na escola, facilitando o desenvolvimento destas atividades. A novidade neste ano, as categorias de educação infantil: maternal II e Pré- escolar I. Ressalta que a premiação será entregue dia 15 de setembro. Conclui que está à disposição das escolas para mais informações ou sanar dúvidas, podem entrar em contato pelo fone 3093 – 10 59, na Secretaria Municipal de Educação.