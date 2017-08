PMDB de Alta Floresta deve apostar em Romoaldo e Bezerra e pode ter cabeça de chapa pra governador

O presidente do PMDB local, Carlos Cavagnoli disse ontem à reportagem do O Diário, que o partido, em Alta Floresta, repetindo a estratégia estadual, está se preparando para as eleições do ano que vem e já iniciou a sua organização. Na terça-feira foram eleitos os 31 membros titulares e 7 suplentes do Diretório Municipal do PMDB, 2 delegados e dois suplentes para a convenção estadual.

Carlão afirmou que dois dos quatro vereadores do PMDB foram eleitos, sendo Elói Crestani como delegado (soma-se ao deputado Romoaldo Junior) e o vereador Luís Carlos Queiroz como membro titular do diretório municipal. “è a organização do partido, tanto nacional, estadual e municipal, é o mesmo sistema de votação, só diferencia a quantidade de eleitores do município, em relação aos membros dos diretórios”, afirmou Cavagnoli.

Segundo o presidente do PMDB, o PMDB local trabalha com as reeleições dos deputados Romoaldo Junior, à estadual e Carlos Bezerra à federal, “a princípio a gente aguarda as convenções para saber como vão ser as composições, o PMDB a partir de agora começa a fechar o arco de aliança, há possibilidade de termos candidatos até próprios para o governo do estado”, apostou o presidente do PMDB.