Mais um voo da Azul é suspenso por problemas técnicos

Passageiros do voo AD 2611 da empresa Azul, com saída às 14 horas de Alta Floresta e destino Cuiabá, não puderam decolar na tarde deste domingo, 20, por causa de problemas técnicos na aeronave.

Segundo informações repassadas aos passageiros, o problema se deu no painel do avião. Os passageiros já haviam embarcado e aguardavam apenas o procedimento de decolagem. Pouco mais de 20 minutos após o embarque, todos foram convidados a retornarem ao saguão até que o problema fosse solucionado. A espera durou até por volta das 17 horas quando foram informados da transferência do voo para esta segunda-feira “na parte da manhã”.

Esta é a segunda vez em menos de dois meses que há a suspensão de um voo em Alta Floresta. O problema se deu no início do mês de julho.