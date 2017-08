Proprietários que não procurarem Ciretran de Alta Floresta em 20 dias, poderão ter seus veículos prensados

A 20ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Alta Floresta passou no mês de julho por um levantamento dos veículos que hoje estão alocados no pátio da unidade. Conforme o chefe da Ciretran do município, Roberto Patel primeiro são separados os veículos que podem ainda trafegar, os proprietários estão sendo notificados para realizar a retirada do bem em até 20 dias ou os mesmo serão leiloados para continuarem em uso e os veículos que não têm mais condições de trafegar. Esses serão prensados e vendidos até o final do mês de setembro.

Conforme Patel uma equipe da gerência de leilões do Estado entrou em contato com os proprietários dos bens foi informado que os veículos que permanecerem devem ser prensados em até 45 dias quando o caminhão prensa virá ao município, “nós fizemos levantamento do pátio todo, fizemos veículo por veículo, foi tirado decalque dos motores, chassi e placa, foi feito um levantamento disso tudo, foi passado para o Detran Sede setor de leilões”, o levantamento foi realizado a pedido da sede e da gerência de leilões um levantamento de todo nosso pátio, fazendo um inventário de tudo, e a determinação é que seja feito o seguinte: veículos com 60 dias de apreendido permanecerão, veículos de 60 dias a um ano será feito um leilão de veículos a voltarem a circular e de um ano para trás serão então todos prensados, serão veículos descartados.

A unidade sofre com a super lotação, conforme Patel a 20ª Ciretran possui veículos apreendidos desde a sua fundação e hoje não possui nenhum espaço para a colocação de veículos, em 2016 a primeira prensagem/descarte foi realizada na ocasião 262 motos e 50 carros foram prensados, a estimativa é que 23 veículos de quatro rodas sejam descartados e 60% das motocicletas alocadas na unidade sejam descartadas.