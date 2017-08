Programa irá combater vetor de zika, “chiku” e microcefalia

Assessoria

Durante a primeira quinzena de setembro, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, numa ação conjunta envolvendo Defesa Civil, Departamento de Vigilância Ambiental e Corpo de Bombeiros, realizará em todos os bairros de Alta Floresta o Projeto “Zika Zero”, cujo objetivo é esclarecer e alertar a sociedade sobre a importância de estar atenta no combate ininterrupto ao mosquito “Aedes Aegypti” que chegou para promover o mal à saúde brasileira ao carregar consigo não apenas a conhecida dengue, como, mais recentemente, a chikungunya, a Zika vírus e a centenária febre amarela.

Como parte do projeto foi realizado em março um treinamento de cerca de 300 voluntários no intuito de barrar a incidência do mosquito transmissor dessas patologias, principalmente a mais preocupante que é a Zika Vírus sob a qual incidem ainda outros malefícios como a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré. Conforme o coordenador da Vigilância Ambiental Silvio Cardoso destes voluntários capacitados ao menos 60 devem atuar diariamente nos bairros do município.

“A gente vai estar visitando todos os bairros da cidade levando orientação, informação aos moradores, também panfletos, como eles devem se comportar no período das chuvas que está prestes a iniciar, então este trabalho é diferente daquela visita que o agente de endemias, ou agente comunitários fazem dia a dia e com essas informações a gente pretende que o morador realmente se atente e não deixe focos espalhados no seu quintal para que a gente não tenha mais uma vez problemas relacionado a dengue”, explicou Cardoso.

Conforme o supervisor ainda não se tem uma programação se o mutirão de limpeza para o combate do mosquito Aedes aegypti transmissor das doenças: Dengue, Zika e Chikungunya será realizado neste ano. O Departamento de Vigilância Ambiental está à disposição dos munícipes pelo telefone 3903-1175 das 7 as 11 e das 13 às 17 horas.