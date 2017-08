Cantor altaflorestense emplaca música com a dupla Marcos e Bellutti

Da redação

O cantor Wesley Henrique (passou a usar artisticamente o nome Henrique Alves) está vivendo um verdadeiro sonho em sua carreira musical, na condição de compositor, com a gravação, pela dupla Marcos e Bellutti de uma música que fez em parceria com outro compositor, Beto Lima. “O Palhaço” parece ser a grande aposta de M&B, tanto que foi escalado o ator global Lucas Veloso para encarnar o personagem principal do videoclipe, o palhaço, lançado ontem à tarde através do site Gshow. Marcos e Bellutti são os responsáveis por outro grande sucesso que embalou, desde 2014, os corações sertanejos, Domingo de Manhã.

“Sem Palavras, só mesmo agradecer a Deus, ao meu parceiro #BetoLima e a todos que sempre acreditaram nessa música”, escreveu Wesley Henrique (Henrique Alves) em sua conta nas redes sociais, sendo seguido por diversos colegas e seguidores, muitos aqui de Alta Floresta que rasgaram elogios ao talentoso cantor e compositor.