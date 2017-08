Balanço do primeiro semestre aponta que, falar ao telefone, lidera as infrações de trânsito

Da redação

584 condutores de veículos foram multados por agentes de trânsito de Alta Floresta no primeiro semestre de 2017. Falar ao celular enquanto dirige (254) e furar sinal vermelho (81) são as duas maiores incidências, mas foram aplicadas também multas por estacionamento irregular em vagas de idosos e deficientes, ultrapassagem na contramão, invadir faixas de pedestres, transitar em ciclovias, trafegar à noite com faróis apagados, transitar com som alto, andar sem cinto de segurança e até mesmo transitar em horário não permitido (caso de caminhões), dentre outras. Segundo o coordenador de Trânsito Messias Araújo, o aumento populacional e a ampliação da frota veicular colaboram para o aumento das ocorrências.

“Consequência do aumento da frota de veículos, a gente até entende esse aumento na quantidade de infrações pela quantidade de veículos e pessoas circulando aqui no nosso município, mas não é comum e nem normal a gente registrar em torno de 254 notificações por falar no celular em 06 meses”, destacou Araújo.

Com o aumento populacional, o aumento das ocorrências policiais e de trânsito são apenas alguns dos reflexos negativos que começam a aparecer. Conforme o coordenador em um ano o número de veículos cadastrados e licenciados no município aumentou para 42.800, progressão que não acompanha o número de agentes atuando pela Guarda de Trânsito municipal que hoje é de 18 agentes, número que até o fim do ano deve reduzir devido três destes profissionais assumirem outros concursos, para solucionar o problema um estudo está sendo realizada para a realização de outro concurso público.

Conforme Messias 80% dos veículos licenciados no município são motocicletas, além de uma frota de aproximadamente vinte mil veículos que circulam no município e estão cadastrados em outras cidades do Mato Grosso e até mesmo em outros estados, considerando apenas os veículos cadastrados e o número atual de agentes, há um profissional para cada 2.300 veículos e este número sobe para mais de 3.400 considerando os veículos que circulam em Alta Floresta mas são cadastrados em outras cidades.