Sucesso Circuito MTB em Alta Floresta

Um domingo (13) de muita alegria e diversão ao mesmo tempo para dezenas de ciclistas de Alta Floresta e toda região norte de Mato Grosso com a realização da 5ª etapa do regional MTB norte de Mountain Biki.

Mesmo sendo um dia especial, já que se comemorou o Dia dos Pais, muitos deles se arriscaram a pedalarem percursos variados, que foram de 30 a 68 km, de acordo com a sua categoria, em trechos de matas e estradas vicinais do município de Alta Floresta.

Destaque para a vitória do “paizão” Adolfo Camilo de Alta Floresta que venceu a Masters e entrou de vez na briga pelo titulo. Já o filhão Zé Vitor terminou na 2ª colocação na juvenil.

No feminino, destaque para as ciclistas Cristiane Couto e Edersani Valverde que correram na local, mas, terminaram com um tempo de ponta. Cristiane venceu a local e Edersani terminou na 2ª colocação.

Vale lembrar que o evento foi organizado com muito sucesso pelo canal do ciclista, onde tem todas as informações quanto ao tempo de cada corredor, e contou com o apoio da secretaria de esportes do município e vários empresários.

Os resultados dessa 5ª etapa foram os seguintes:

Super Elite – 1º Cristian Andre Suzin (Sorriso); 2º Fabiano Campos (V. Grande); 3º Juliano Marcio (Lucas); 4º Dhennywer Cristhian (V. Grande) e 5º Felipe Vicenzi (Sorriso)

Categoria Super Masters – 1º Adolfo Camilo (Alta Floresta); 2º Marcos Antonio (Sorriso); 3º Valdecir Batista (Sorriso); 4º Jucie Vieira (Sinop) e 5º Welinton Silva (Lucas).

Nessa categoria o altaflorestense Rony Anderson terminou na 6ª colocação.

Categoria Extra – 1º Diego Rodrigues (Sorriso); 2º Wesllen Jacson (SJ Rio Claro); 3º Robert Willian (Sorriso); 4º Ozeias Calixto (Sinop) e 5º Edson Primo (Sorriso).

Categoria Estreante – 1º Valdinei dos Santos (SJ do Rio Claro); 2º Gilberto Oliveira; 3º Johnny Clayton (Sinop); 4º Eduardu Galvão (Monte Verde) e 5º Renato Cavalcante.

Nessa categoria o altaflorestense Jeferson Reichert terminou na 11ª colocação

Categoria Infanto/Juvenil – 1º Gabriel Weber (Sinop); 2º André Victor (Lucas); 3º Rodrigo Becker; 4º Luan Soares (Alta Floresta) e 5º Luan Mark Macghado (Alta Floresta.

Essa categoria teve ainda os altafloretenses Luis Felipe Arruda na 6ª colocação, Gustavo Peres na 7ª colocação; Marcio Rode Filho na 8ª colocação; Breno Leite na 9ª colocação, Gabriel Righetti na 10ª colocação e Rafael Mota na 11ª colocação.

Categoria Juvenil – Diego Pantoja (Sorriso); 2º José Vitor (Alta Floresta) e 3º Felipe De Carli (Alta Floresta)

Categoria Feminino – 1º Rosangela Ribeiro (Sorriso); 2º Bruna Eduarda (Sinop) e 3 o Sandra Santos (Sinop)

Categoria Feminino Local – 1º Cristiana Couto; 2º Edersani Valverde; 3º Ana Paula Silva; 4º Aline Alves; 5º Sheila Marques; 6º Daiana Silva; 7º Patricia Morais e 8º Evelin Panis.

Categoria Masculino Local – Claudio Marzo; 2º Vinicius Augusto; 3º Erodison Vaz;4º Cleber Rodrigues; 5º Roberto Araújo; 6º Leonidas Valentinm; 7º Vitor Diego; 8º Leandro Mello; 9º Claudinei Higino e em 10º Flauberth Wesley.

O evento contou com o apoio das seguintes empresas: DK Scala, Carol Tintas, Supermercado Compre Mais, Supermercado Kinfuku, Minas Hotel, Camilo Bicicletas, Pastelaria chamonix

Pneu Norte, Brilho joias, Vintage, Sam Motos, Santa Rita, Magnolia, CDI, Bicicletaria 3 irmão

Alex Cabeleireiro, ECON, Mérito Empreendimento, Pesque Pague Paraiso, Jornal O Diário e do site www.mtesporte.com.br.

As próximas etapas serão as seguintes: 24/09 – São José do Rio Claro; 08/10 – Vera; (data a definir) – Lucas do Rio Verde e 12/11 – Sinop (final).

Confira alguns destaques da prova: