Secretários de Alta Floresta vão a Cuiabá onde protocolam ações na FUNASA e no INTERMAT

Carlos Alberto de Lima/Ascom

A secretaria municipal de Desenvolvimento Elsa Lopes, o secretário de Agricultura Altamir Feliciano e o assessor técnico Waldiney Trujillo cumpriram agenda em Cuiabá no final de semana com algumas ações.

Na quinta-feira, 10, ao lado do assessor técnico Waldiney Trujillo, Elsa Lopes esteve na sede da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) Superintendência Estadual de Mato Grosso, apresentando aos técnicos do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT), o diagnóstico técnico participativo objetivando sua aprovação para posterior elaboração do prognóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos.

Na manhã da sexta-feira no Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), Elsa Lopes e o secretário de Agricultura Altamir Feliciano estiveram protocolando em mãos do presidente do Instituto senhor Cândido Teles, o georreferenciamento do perímetro da área do assentamento Jacamim ll.

Essa etapa faz parte do compromisso firmado pelo prefeito em auxiliar o INTERMAT no processo de regularização fundiária dos assentamentos em Alta Floresta.

O município aguarda agora a orientação do referido órgão, para dar sequência nos trabalhos da segunda fase, que serão as peças individuais dos lotes dos assentamentos.