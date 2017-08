Rede Pública para dia 6 de setembro em ato contra atrasos salariais

Os profissionais da rede municipal de educação deliberaram em Assembleia Geral no dia 10 de agosto, pela paralisação da rede com ato público no dia 06 de setembro. O manifesto terá inicio as 7:30 horas enfrente ao paço municipal, a classe reivindica principalmente os constantes atrasos salariais.

Conforme a representante do Sintep na região Ilmarli Teixeira, um ofício foi levado na tarde de ontem 14, pelo sindicato ao Ministério Público fazendo denúncia das perdas com os atrasos de salário da rede Municipal, “dia 06 tem um ato público em frente à prefeitura em função dos constantes atrasos e iremos cobrar a realização do concurso público e exigir o cumprimento da constituição Federal quanto ao quinto dia útil através do Ministério Público. Hoje estaremos enviando o documento ao Ministério Público de Alta Floresta”, destacou.

Outro ponto que foi discutido na assembleia e conforme Ilmarli já surtiu resultados é quanto à diferença salarial entre professores interinos e efetivos que ocorre desde o início do ano por conta de uma reivindicação da última greve que acontece em 2015, onde os professores efetivos tiveram uma perda de 4%, perda esta, que só foi paga em janeiro com uma lei que foi aprovada na Câmara Municipal.

No entanto, neste projeto de lei foi estipulado que os professores contratados não receberiam este percentual, entretanto, não há duas tabelas para ser feito o pagamento previsto do edital de seleção que em uma ação civil pública encaminhada pelo Conselho Municipal de Educação para o Ministério Público, que deu seu parecer favorável a classe e estipula que o município pague o salário base sem diferenciação a concursados e contratados.