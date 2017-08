Andarilho é espancado até desmaiar em praça de Sinop

G1

Um andarilho foi espancado neste sábado (12) em uma praça no Centro de Sinop, a 503 km de Cuiabá, e está internado no Hospital Regional do município. A agressão contra Olerindo Nascimento dos Santos, de 56 anos, foi gravada por uma testemunha. A vítima desmaiou e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com várias fraturas, principalmente no rosto.

As imagens feitas por um celular mostram a vítima deitada na calçada, enquanto o agressor, que está em pé, faz ameaças. A vítima abre a sacola e procura algo e, em seguida, começam as agressões. Algum tempo depois, o agressor sai de bicicleta.

Antes da testemunha começar a filmar, a vítima já tinha levado vários socos e chutes e estava desmaiada no chão quando o agressor chutou o seu rosto.

O autor da agressão, de 43 anos, foi preso cerca de meia hora depois do crime em um abrigo da cidade. Segundo a Polícia Militar, que efetuou a prisão, o espancamento teria sido motivado por um suposto roubo de um celular, de R$ 50.

“Ele falou que bateu nele porque a vítima tinha roubado o chinelo dele e R$ 50. Ele foi atrás dele, achou ele lá e começou a agredi-lo”, disse o policial militar Valdeir da Silva.

O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal, mas ele também pode responder por tentativa de homicídio. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Sinop.