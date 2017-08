Juiz de MT recebeu salário de meio milhão em julho

Isso é Notícia

Em tempos de vacas magras e cortes nos gastos públicos, o juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública de Sinop, Mirko Vincenzo Giannotte, não tem do que reclamar. Sua folha de pagamento referente a julho apresenta o valor bruto de R$ 503.928,79.

O montante é resultado da soma da remuneração (R$ 300.283,27), com indenizações (R$ 137.522,61), vantagens eventuais (R$ 40.342,96) e gratificações (R$ 25.779,95). Mesmo com os descontos de impostos, o valor líquido ainda resultou em R$ 415.693,02.

Fora isso, o magistrado também recebeu no mesmo mês R$ 2,5 mil em diárias.

Indignado com a repercussão de seu alto pagamento, o magistrado se pronunciou por meio de um grupo de whatsapp, afirmando que o pagamento tem correção dos últimos 10 anos e que não se trata de nenhuma ilegalidade ou imoralidade.

No texto, ele também argumentou que o valor pago é referente à diferença de Entrâncias – caracterizada pelo tamanho da comarca. Giannotte também afirmou que ainda possui outras duas parcelas de igual valor para receber.

“E mais: tenho outras 2 parcelas iguais a receber. PROMETO q assim q sair mando COPIA do ‘HOLLERITH’ para q não percam os ‘seus valorosos tempos’ em procurar ao invés de trabalharem e serem produtivos (SIC)”, afirmou por meio de mensagens instantâneas.

Outro lado

As informações referentes ao salário do magistrado foram solicitadas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Assim que a solicitação for atendida, o blog produzirá uma reportagem com as informações prestadas.

Confira a mensagem do juiz na íntegra:

“O q se pagou foi DIFERENCA DE ENTRANCIA. Exemplo: Juiz de Porto dos Gauchos q atua em Rondonopolis, ou o de Sto Antonio q atua em Cuiaba, de maneira designada, sendo estas Comarcas de ENTRANCIA ESPECIAL, e as outras de PRIMEIRA ENTRANCIA. Ha uma diferenca de valor de subsidio pago entre a PRIMEIRA E OUTRAS ENTRANCIAS. Esse um exemplo. Nisso tudo tem a correcao dos ultimos 10 anos e todos os seus reflexos e verbas reflexas. Isso é perfeitamente normal, nao ilegal e nem mesmo imoral. Se partirmos do preceito generico de imoralidade, a JUSTICA TRABALHISTA vive conferindo ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE, HORAS EXTRAS, alem de VERBAS por DESVIO DE FUNCAO. Calcule vc que algumas destas verbas trabalhistas pagas sao bem generosas e sempre, evidente, alcancadas pelo beneficiario por intermedio de uma advogado, Profissao q exerci por 10 anos, ostentando a LIMPA FICHA PROFISSIONAL da ADVOCACIA, debaixo do OAB/MT 4673. Quanto a IMORALIDADE, assim nao creio, pq LEIS q jazem no cenário bem antes de eu ter nascido. Muitos q dizem asneiras foram forjados no seio de suas familias “amamentados” por esta “hoje dita imoralidade”. Fácil: elejam representantes p controlar esse “MANICÔMIO DE LEIS” q è a NACAO BRASILEIRA, inclusive c BELA REFORMA ADMINISTRATIVA e TRABALHISTA. Inclusive alguns “justiceiros” e “intelectuais de orelha de livros” de ultima hora, q jogam esse tipo de noticias ao vento, elegem representantes de que nada servem e as vezes, mama das tetas daquilo queba conveniencia deles para o fim especifico “nada tem de imoral”. Logo, nao seria justo e nem mesmo coerente alguns grupos de advogados, quero crer isolados, mas tentando fazer coro no meio de muitos, iniciarem a desenvolver teses medicres “de galera”, como q estivessem querendo servir um banquete para 250 pessoas, se utilizando de apenas 1 coxa de frango. E mais: tenho outras 2 parcelas iguais a receber. PROMETO q assim q sair mando COPIA do “HOLLERITH” para q nao percam os “seus valorosos tempos” em procurar ao invés de trabalharem e serem produtivos (SIC)”.