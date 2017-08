Comitiva do Bem presta contas de Leilão Provida

Da redação

O 14º Leilão Pro Vida, realizado no mês de junho em prol ao Hospital de Cancer de Barretos, rendeu R$ 895.700,00. A prestação de contas foi feita na noite desta sexta-feira, 11, na chácara do senhor Milton Paulista, local aonde acontecem as reuniões da Comitiva do Bem. O resultado agradou aos integrantes da Comitiva que neste ano tiveram que vencer um obstáculo ainda maior, que é crise que se instalou em todo o território nacional. “Nós queremos agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desta comitiva e que nos deram a oportunidade de fazer mais um evento de sucesso, agradecer em especial às pessoas que doaram gado, as prendas que nós leiloamos e que doaram serviço para fazer este grande evento”, disse Junior Medeiros, que neste ano presidiu a comitiva.

Na reunião também foi apresentado o novo presidente da Comitiva, Valmir Barbosa, que afirmou que o ponto alto deste tipo de trabalho é o envolvimento das pessoas em prol ao objetivo maior. “Tem 10 anos que eu faço parte da Comitiva e quero agradecer a oportunidade de estar a frente desta comitiva no 15º Leilão, no ano que vem”, afirmou o novo presidente, ao mesmo tempo em que já começa a organizar os próximos passos do leilão de 2018.

O diretor de arrecadação da Fundação Pio XII, Dércio Kynast, disse que é uma grande alegria poder prestar contas do Leilão, afirmando que este é o fechamento de um ciclo. “Hoje nós mostramos à sociedade o que nós fizemos em prol ao hospital e queremos parabenizar ao Junior Medeiros e toda a equipe que fez um grande trabalho, ao mesmo tempo queremos também demonstrar nossa confiança no trabalho que está apenas iniciando.

Homenagem – Na reunião, Dercio Kynast fez questão de enaltecer o trabalho da imprensa que é fundamental para levar as informações sobre o leilão e lembrou que, na ultima semana, a imprensa de Alta Floresta perdeu Nicolas Pólo Glücksberg, 24 anos, que atuava com cinegrafista na TV Nativa, Record, vítima de câncer. “Nós lamentamos a preda de uma pessoa tão jovem, mas também enaltecemos o trabalho que a imprensa tem feito em favor do Hospital de Cancer de Barretos, divulgando nossos trabalhos e levando as informações até os cidadãos”, afirmou Kynast.