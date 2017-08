Paranaíta realiza a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde

Realizada na tarde desta sexta feira (11/08), pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Paranaíta a Conferência teve como tema central, Vigilância em Saúde: Direito, Conquista e Defesa de um SUS público de Qualidade e o objetivo de estimular e possibilitar a elaboração de propostas com base no documento orientador da 1ª Conferência Nacional que tratou da Política nacional de vigilância em saúde e o fortalecimento do SUS como direito à proteção e promoção da saúde do povo brasileiro.

A 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde teve a Palestra Vigilância em Saúde: Perfil de Paranaíta, ministrada pela enfermeira Jeane Pinheiro e contou com a participação da população, dos servidores públicos e de entidades ligadas ao tema. O estado de Mato Grosso foi representado pelas servidoras Vânia e Mírian do Escritório Regional de Alta Floresta. A vice Prefeita de Paranaíta, Sandra Vargas, o Secretário de Saúde Marcelo Costa e o Presidente do Conselho Municipal participaram do evento.

Os Delegados Escolhidos para representar Paranaíta na Conferência Estadual foram: Antonio da Silva, representando os Trabalhadores da Saúde, Marcelo Costa, representando o Governo Municipal e representando os usuários do SUS; Eliane Georg e Jair Martins.