Gestores da Assistência Social de Alta Floresta são homenageados em evento

Assessoria PMAF

A secretária de Assistência Social de Alta Floresta, Luzmaia Quixabeira, e gestores da pasta, foram homenageados na última semana durante evento promovido em Cuiabá. A entrega de uma comenda e menção honrosa em reconhecimento aos serviços prestados na área de assistência social no município ocorreu durante o Seminário Brasileiro de Gestores e Trabalhadores da Política de Assistência Social que contou com a participação de Gestores de diversos municípios dos diferentes estados. O Seminário reuniu um corpo docente com vasta experiência na área.

A menção honrosa Responsabilidade é direcionada à secretária Luzmaia Quixabeira e equipe em reconhecimento às ações desenvolvidas no município. Já a comenda foi entregue a Clodoaldo Adamczuk, atual presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. O Instituto Avance homenageou gestores de assistência social de três municípios matogrossenses. O instituto busca promover e divulgar as boas práticas municipais. Através de materiais recebidos a entidade busca apresentar de forma clara e explícita as ações, projetos e práticas municipais que estão elevando a qualidade de vida dos munícipes.

“É muito importante esse reconhecimento, principalmente porque lidamos com situações que não são divulgadas”, explica Adamczuk. “Comparado a outros municípios e com a atual situação do país entendemos que estamos muito avançados”, avaliou, citando que os indicativos mais expressivos são na área de acolhimento, bem estruturados conforme determina a legislação, dando como exemplo a Casa Lar e o Família Acolhedora.

Adamczuk lembra que os eventos, como o promovido pelo Instituto Avance, ajudam a administração a contribuir com a gestão dos municípios, fornecendo ferramentas para que os secretários municipais, coordenadores e equipes técnicas possam realizar os serviços com qualidade e eficiência.