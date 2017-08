Secretaria de Meio Ambiente de Alta Floresta e Bombeiros no combate ao fogo

Carlos Alberto de Lima/Ascom

Até 22 de setembro é inverno em todo o Brasil. Mas por aqui o verão é prolongado. Prolongado mas sem chuvas. Nessa época o convívio é com o pó, com a baixa humidade do ar e quiçá com as queimadas. Algumas até criminosas.

Antônio Vianna é fiscal ambiental na Secretaria de Meio Ambiente de Alta Floresta (SECMA) e segundo Antônio existe um acordo entre a Secretaria e o Corpo de Bombeiros para que todas as incidências nesse sentido sejam repassadas a ambas, que além do 193 (telefone do Corpo Bombeiro Militar) também o 98422-5894 da SECMA está à disposição 24 horas por dia.

A SECMA, de acordo com o fiscal, recebe muitas denúncias, inclusive sobre lixo depositado em locais não apropriados nas áreas urbanas e que, nesse caso devem ser denunciados, sendo que o nome do denunciante ficará em sigilo. “A Secretaria irá notificar o infrator e em caso de reincidência será aplicada multa em até 380 Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM) ou valor superior a onze mil reais”, informou.

Em relação aos incêndios e a parceria com o Corpo de Bombeiros, Antônio relatou que na última terça-feira, dia 8, por exemplo, foram registrados dois focos de com grandes proporções em área urbana do município. Um atrás do Ginásio de Esportes e o outro na rodovia MT 208, próximo à subestação de energia.

Nos dois casos a Secretaria esteve junto com o Corpo de Bombeiros e registrou a ocorrência.