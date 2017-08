Olericultores paranaitenses vêem grandes perspectivas no mercado e já começaram a entregar produtos no comércio local

O município de Paranaíta por meio da Gestão Municipal tem como prioridade apoiar ações que possibilitem o crescimento da Pecuária, Aquicultura e Agricultura Familiar. Desde 2013 a secretaria de agricultura vem buscando meios para alavancar a produção de frutas, verduras e legumes e com isso movimentar a economia local de forma que as famílias que apostam na agricultura cresçam economicamente.

O técnico da agricultura que está a frente desse trabalho é Marcelo Soares que assumiu esse posto de trabalho em 2017 e a partir de então deu nova energia ao Programa de Fortalecimento da Produção Local. Soares destaca que quando assumiu, boa parte plantavam somente “folhosas”, agora segundo ele o trabalho está bem avançado, os primeiros produtores da olericultura já estão fazendo a colheita de outras culturas como tomate, repolho, pimentão, cenoura e outros produtos e destaca que esse trabalho é feito tanto nas comunidades remanescentes da zona urbana, como também no Nossa Terra Nossa Gente e no Assentamento São Pedro.

“Tudo começou com um levantamento sério, foram mais de 300 visitas técnicas de acompanhamento, de assistência técnica aos produtores. Hoje trabalhamos com 12 famílias na parte de olericultura e mais 12 famílias na fruticultura. Outro ponto importante foi o zoneamento da produção, a parte de ‘caixarias’ que é produtos mais perecíveis estamos trabalhando perto da sede do município, produtos que dão carga a granel, como caso da abóbora cabotian, melancia, maracujá, é mais no assentamento são pedro e a partir do final do ano iniciaremos um trabalho com a banana na Gleba conquista da vitória. Então pela distância e pela questão de transporte passa por esse zoneamento”. Frisa o técnico da Agricultura Paranaítense.

A entrega do produto no mercado local conta com a parceria da Prefeitura de Paranaíta que tem focado o trabalho no mercado interno, ou seja, no comércio local de Paranaíta e a Secretaria de Agricultura destaca que não adianta ainda pensar em fornecer fora do mercado local, porque a produção ainda é pequena e os mercados estão sendo abastecidos com produtos de fora. Em 2016 deu-se início a essa produção com intuito de demonstrar para as pessoal que é possível sim, produzir, é possível ter uma rentabilidade interessante. A pretensão é fechar os 12 meses do ano fornecendo a produção no mercado local e somente assim, começar a pensar no mercado Regional em outros municípios e outros estados.

O objetivo neste momento segundo Marcelo Soares é divulgar para a população local sobre o fornecimento desses produtos, criar um vínculo entre o consumidor local e os produtos distribuídos para os mercados locais e mostrar que essa produção oferece produtos mais saudáveis, produtos mais frescos, colhidos pela manhã e entregue em seguida, e pensar nesse público local, assim que atingida a meta, buscar outros mercados. A secretaria de agricultura está fazendo alguns contatos de negócios e planejando viagens para negociar a venda futura da produção principalmente de frutas para outros mercados externos.