SEBRAE deve implantar “sede em contêineres” em Alta Floresta

Da redação

Há cerca de 30 dias iniciou um movimento em uma área nas proximidades da feira livre (antigo estacionamento da feira) que foi doada ao Sebrae para a construção de sua sede própria. Num período rápido de 10 ou 15 dias foram instalados um container, uma calçada e alguns pneus instalados no chão que pressupõe a implantação de um jardim ou um estacionamento. A reportagem do O Diário procurou a agência local, mas o gerente, que está em Cuiabá nos atendeu por telefone e explicou que trata-se de uma área para atendimento aos comerciantes. A sede, propriamente dita, ainda não foi iniciada, mas a promessa é que seja em breve e que tenha o aproveitamento de containers, como foco de sustentabilidade e não agressão ao meio ambiente. Segundo o gerente da agência local Alexandre Cavalcante, as instalações deste projeto servirão como uma espécie de balão de ensaio para a construção da sede “em containers”.

A campanha que esta sendo realizada no momento, tem como objetivo instruir o consumidor a valorizar o comércio local, no container a equipe já está inclusive atendendo as pessoas que querem entender mais sobre o assunto “essa campanha é a nível estadual e tenta lembrar as pessoas que quando o dinheiro é investido dentro do município ele roda e acaba até voltando para você mesmo, ou seja quando o dinheiro roda ele gera emprego, gera movimento na economia, gera impostos, então quanto mais eu valorizar as empresas locais, quanto mais eu valorizar meu bairro o local que eu estou é melhor para a gente”, explicou Cavalcante.

O local que está instalado é próprio do SEBRAE para a construção da nova sede da agência, que segundo o gerente deve ser ‘construída em containers’, “imagina quantos quilos de ferro nós vamos tirar da natureza, quanto de dinheiro público não vai ser economizado construindo com o container, porque a expectativa hoje construindo de container é que você gaste de 30 a 40% da obra, você não gera resíduos, não é preciso derrubar árvores para poder cortar a madeira e fazer tábuas, você não precisa de tijolos ou seja quanto você deixa de agredir a natureza se você fazer a unidade de container, além de você não agredir, não gastar, você pega um produto que seria lixo e transforma ele em uma unidade de atendimento”, explicou o gerente que ainda não tem uma previsão de quando a agência fique pronta.