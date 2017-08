OAB entrega cartilha de defesa às Prerrogativas à Diretora do Fórum

Da redação

O presidente da 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Celso Reis de Oliveira, acompanhado dos advogados Elizabeth Araujo, Lurdes Navarro e Eduardo Assunção de Lima, fizeram uma visita à diretora do Fórum, dra Milena Ramos, oportunidade em que foram entregues cartilhas da OAB MT com orientações em relação à defesa das Prerrogativas dos Advogados. A juíza Janaina Rebucci Dezametti também participou do encontro que ocorreu no gabinete da Quarta Vara.

Segundo Celso Reis, no que diz respeito à Comarca local, a convivência entre as instituições ligadas à Justiça é harmônica e respeitosa, a reunião serviu mais para estreitar os laços e reforçar a necessidade da defesa às prerrogativas, pensamento seguido também pelas duas juízas que receberam cartilhas que serão entregues a todos os juízes de Mato Grosso. A cartilha, além de constar a palavra do presidente estadual da OAB, Leonardo Campos e do presidente do Tribunal das prerrogativas, André Stumpf Jacob Gonçalves, aponta também as atribuições do Tribunal, número do “plantão do advogado” e a legislação pertinente, com destaque para a Constituição Federal na qual consta, dentre outros, no artigo 133, que “o advogado é indispensável à administração da Justiça”.

“Aqui em Alta Floresta as prerrogativas tanto dos advogados, como das outras autoridades e demais poderes são sempre respeitadas, trabalhamos em harmonia, não temos nenhum problema, a não ser situações pontuais, excepcionais e que, claro, são devidamente apuradas, mas não é um problema de Alta Floresta”, explicou a diretora do Fórum, a juíza Milena Ramos.

A Juíza Janaina Rebucci Dezanetti afirmou que há um clima de respeito entre as várias instituições ligadas à aplicação da Justiça, em especial com os advogados, a quem chamou de essencial à prestação jurisdicional. “O advogado tem uma função importantíssima que é da informação, ele faz este elo entre o judiciário e a população, levando a informação das leis para a população e os pleitos da população para o judiciário”, explicou. Hoje, dia 11 de agosto é comemorado o “Dia da Justiça” e o “Dia do Advogado”, oportunidade em que a juíza parabenizou aos profissionais deste ramo do direito. “Neste dia, os meus votos são para que cada vez mais nós tenhamos pessoas com essa visão, de que estão capacitados para função da advocacia com a missão de servir e servir com excelência a sociedade, ajudando a distribuir a justiça”, afirmou.

O advogado Celso Reis de oliveira, também concordou com a afirmativa de que a convivência na Comarca local é harmônica e respeitosa e que os casos que raramente acontecem são tratados com celeridade e respeito à classe e “facilmente resolvidos”.

Sobre o dia do Advogado, o presidente da subseção da OAB deixou um recado aos profissionais de Alta Floresta, “a OAB de Alta Floresta ela se congratula com todos os advogados e advogadas e conclama a todos para que continuemos na luta incessante da defesa do estado democrático de direito, da defesa das nossas prerrogativas, na fiscalização de tudo o que for de interesse e do bem comum”, afirmou.