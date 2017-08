GESTÃO: Esporte de Alta Floresta adquire ônibus rodoviário

Nilson James

Um sonho que esta perto de se concretizar, assim se resume o momento que vive o esporte altaflorestense, que hoje pela manhã, finalmente, foi contemplado com a aquisição de um ônibus rodoviário da marca Mercedes Benz360, ano 2008 com 15 mil km rodado e capacidade para 42 lugares.

A aquisição só foi possível graças a uma ação conjunta da administração municipal, através do ex-secretário Claudinei de Jesus e do atual Zamir Mendes que solicitaram ao ex-presidente e vereador Elói Crestani para que pudesse ajudar o esporte altaflorestense com a aquisição e um ônibus rodoviário, que pudesse transportar nossos atletas de forma segura.

Depois de muita conversa e de varias cobranças, o ex-presidente e atual vereador Elói Crestani, sinalizou positivamente para que parte do recurso devolvido durante sua gestão fosse voltado a compra de um ônibus. A idéia foi assimilada pelo Prefeito Asiel Bezerra que autorizou a compra do mesmo no valor de aproximadamente 140 mil reais.

Na manhã dessa terça-feira, o secretário Zamir Mendes esteve pessoalmente conferindo “in-loco” se as condições do ônibus estão de acordo com as exigências da licitação.”O sonho antigo de adquirir um Ônibus Executivo para a Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude esta se tornando realidade. Me sinto honrado por fazer parte desta conquista, Desde já agradecemos a Gestão Asiel Bezerra (2017 a 2020) e a Gestão Elói Crestani (2015 /2016 Câmara Municipal de Alta Floresta) por nos possibilitar a concretização desta ação”, finalizou Mendes.

O ônibus esta no pátio da prefeitura e deve ser adesivado nos próximos dias.