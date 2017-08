Presidente do Crea vem à Alta Floresta em “interação” com profissionais da engenharia

Luciana Oliveira

Pereira

Na tarde da última sexta-feira (04), a Inspetoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-MT) de Alta Floresta recebeu a presidente do Conselho, Kateri Felsky dos Anjos, para uma vistoria e reunião com profissionais da cidade. Na oportunidade, a presidente falou sobre a sua gestão e as mudanças que estão sendo implementadas para melhorar os serviços do Conselho.

A engenheira civil, Juliene Brigina, que atua na cidade considerou a reunião muito positiva. “Achei muito bacana a atitude dela de conversar conosco. A interação é fundamental, os profissionais irão ganhar muito com as mudanças que estão ocorrendo e espero que o CREA sempre esteja evoluindo, dando o suporte que os profissionais precisam”, concluiu a engenheira.

Dando sequência às vistorias, Kateri foi a Guarantã do Norte, onde se reuniu com profissionais e servidores ouvindo demandas e debatendo o projeto da nova inspetoria, que aguarda recursos do Confea para ser executada. Na reunião, os profissionais também puderam esclarecer dúvidas e, solicitaram o apoio do CREA para a capacitação dos profissionais daquela região.

Encerrando a viagem à região, a presidente esteve reunida com profissionais na Inspetoria de Sinop, onde apresentou o projeto de manutenção da inspetoria, o que representa nova pintura, ajustes na parte elétrica e hidráulica do prédio, além do telhado. O projeto da instalação do elevador e da área de lazer, está pronto e foi entregue, mas também aguarda a liberação de recursos do Confea.