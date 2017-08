Secretário vistoria ponte na 325 e diz que obra está “em andamento”

Da redação

A Ponte sobre a MT-325, de vital importância para as comunidades rurais Pista do Cabeça, Ourolânda e Pista Nova está sendo reformada, em contato com o secretário de obras Elói Luiz de Almeida, as informações são de que a obra está em andamento onde mais de 30m³ de madeiras já foram trocados. A obra iniciou a cerca de 30 dias e toda a estrutura da ponte será trocada. A ponte irá reduzir de 48 metros para 36 metros de comprimento.

“Verificamos que a ponte está em andamento foram colocados 30m³ de madeira e vamos agora levar madeira, ferragem e vai continuar fazendo, a ponte vai reduzir 6 metros de cada lado, é uma ponte de 48 metros que vai medir 36 metros, vai rebaixar um metro e quarenta, no estilo da ponte da comunidade Sol Nascente, o serviço continua a todo vapor”, explicou.

Conforme o secretário a ponte será reduzida, devido um estratégia do engenheiro para “aguentar” mais peso, devido as grandes cargas de Grãos, Gado e Madeira, “com isso da mais força para a ponte manter as condições, as pontes de antigamente eram projetadas para 40 toneladas, hoje está passando 80 toneladas então preciso fazer algumas modificações para suportar o peso que passa na rodovia”, explicou.

Sobre o desvio, que foi alvo de reclamação da comunidade escolar na semana passada em reportagem no O Diário, para o secretário, as medidas a serem tomadas são poucas, a atenção tem que ser redobrada dos motoristas do transporte escolar e da comunidade, “desvio é passagem precária requer cuidados ao passar no desvio, claro que dá condições de trafegabilidade mas requer cuidado, até a questão do ônibus ter perigo de passar, se tiver perigo para o ônibus passa as crianças depois passa o ônibus até que fique pronto a ponte, requer então sensibilidade e cuidado do motorista”, destacou o secretario.