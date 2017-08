Prefeitura começa a refazer serviço que foi alvo de vandalismo

Kariny Santos/

Da redação

Foi retomada na manhã desta segunda-feira 07, a obra de construção da “faixa elevada”, em frente a Caixa Econômica Federal, a obra que tinha como previsão de entrega hoje 08, ficará pronta se nenhum imprevisto ocorre até o final desta semana. O atraso ocorreu devido um motorista que não respeitou as placas e faixas e passou por cima do concreto armado colocado no local a obra na madrugada de sábado (05).

Conforme o engenheiro responsável pela obra, Fernando Catunda os funcionários da secretária de obras concluíram a concretagem mais de 20:00 horas e apesar dos agentes da guarda municipal realizarem a segurança do local pela madrugada um motorista cometeu o ato de vandalismo, a ação resultará no atraso na liberação da via pública, que estava prevista para hoje, ontem (07) os funcionários refizeram o trabalho que foi danificado, “nós temos que ter dois dias para o concreto curar direitinho, para que a gente possa fazer um trabalho com pelo menos o mínimo de durabilidade, já que houve um estrago muito grande na estrutura da passagem”, explicou.

Conforme Catunda a equipe dos Agentes de Trânsito, ao longo da noite de sexta por diversas vezes foi obrigada se deslocar ao local para refazer a sinalização, arrumar as fitas de proteção e placas de sinalização alertando para a obra, que eram constantemente rompidas, “foi intencional nós apuramos, a Polícia apurou que foi intencional, tem marcas dos pneus na estrutura, enfim não foi um ato de acidente a via estava sinalizada, não era o ideal, mas devido as nossas dificuldades ela estava, então o bom entendedor, que conhece a legislação sabe que uma fita zebrada, um cavalete em vários pontos e a sinalização durante o dia todo, dá para entender que ali esta bloqueado”, o ato foi registrado por volta das 1:30 horas da madrugada.

Segundo o engenheiro ainda não há informações sobre quem teria passado por sobre a faixa em construção, porém a equipe de investigação da Polícia Judiciaria Civil juntamente com a Guarda Municipal está buscando as imagens das câmeras de segurança dos comércios e da agência bancária para encontrar o responsável que deve responder criminalmente pelo crime contra o patrimônio público, “agora está nas mãos da polícia e da guarda municipal para investigar e ver quem é o cidadão que fez este ato e levar a justiça, para que sejam tomadas as devidas providências”, destacou.

A faixa que é uma mistura de lombada (ondulação transversal) na elevação e descida, com faixa de pedestre, pois possui a área central plana, foi à opção encontrada pela secretaria de trânsito para regular o trafego de veículos e pedestres e garantir a segurança em frente à Caixa Econômica. A faixa tem como principal finalidade permitir que o pedestre não necessite mudar o nível que se encontra o que facilita a mobilidade de pessoas com restrições físicas, crianças e idosos, cadeirantes, pois ao invés do ser humano ter que descer ao nível da pista e depois retornar ao da calçada é o veículo que se vê obrigado a diminuir a velocidade pelo obstáculo que é colocado a sua frente. “A iniciativa de interditar totalmente foi justamente para dar celeridade a obra, nós diminuímos os transtornos por isso fizemos no final de semana, foi tudo muito bem divulgado na mídia em geral”, explicou.