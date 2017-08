Homem é morto na zona rural, polícia investiga a motivação

Um homem de 76 anos foi encontrado morto neste domingo (07), na zona rural de Alta Floresta, na região da vicinal 5ª Oeste. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu em uma casa na fazenda Vaca Branca, a vítima identificada como José Balbino foi encontrado pelo gerente da fazenda, que acionou a polícia Militar.

De acordo com as informações repassadas pelo assessor de imprensa da polícia militar, cabo Laércio Albino, inicialmente foi apontado que a vítima foi atingida no abdômen. No local foram encontrados um revolver calibre 38, além de seis munições de revólver, sendo duas deflagradas e quatro intactas.

Polícia Militar e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local. O caso foi registrado e segue sendo investigado, a Polícia trabalha com as linhas investigatórias de suicídio e homicídio.