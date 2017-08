9º Torneio leiteiro/Balde de Ouro superou expectativas da Organização e Produtores

Assessoria de Imprensa

A cada edição do Torneio Leiteiro, Balde de Ouro o evento se fortalece e demonstra que a bacia leiteira é de suma importância no desenvolvimento do município. Com apoio da Prefeitura de Paranaíta e grandes parcerias como o SENAR, Sindicato Rural, INDEA, empresariado local e regional o resultado fial do Balde de Ouro tem superado todas as expectativas.

O 9ª Torneio Leiteiro/Balde de Ouro teve sua realização por meio da Comissão Organizadora formada pelos produtores de leite e aconteceu durante a festa EXPOPAR. O Prefeito Tony Rufatto, dona Selma, Maurício Rizzieri, Secretário de Agricultura e Pecuária e os técnicos e agrônomos participaram da entrega da premiação, realizada na manhã deste domingo (06/08). O Prefeito destacou a importância da bacia leiteira para o município, anuncio benfeitorias e agradeceu os parceiros e criadores que investem na pecuária leiteira.

O Torneio Leiteiro/Balde de Ouro foi criado com a finalidade de incentivar, promover e fortalecer a bacia leiteira de Paranaíta e assim está sendo, a interação promovida pela Secretaria de Pecuária, entre técnicos e criadores tem permitido o aperfeiçoamento de animais por meio de cruzamento genético de alta performance, destacando que a vaca vencedora é fruto de um desses cruzamentos entre animais de criadores paranaitenses.

A premiação para os dez finalistas em dinheiro, produtos e uma Moto Pop, alcançou o valor de R$ 23.991,00.

Os ganhadores do 9º Torneio Leiteiro/Balde de Ouro, são:

1° Lugar: Jeferson Cruz (Ordenhador: Ninho – Animal: Palmeira) – 95 kg

Prêmio: 01 Moto POP

2° Lugar: Milton (Campina) – 72.700 kg

3° Lugar: Mateus Feitos (Blindada) – 68 kg

4° Lugar: Valmi/Cabeção (Coração) – 63.950 kg

5° Lugar: Carlinhos (Serra Grande) – 60.400 kg

6° Lugar: Jaime Zeskoski (Andorinha) – 44.750 kg

7° Lugar: Simião (Ordenhador: Kauê – Animal: Castanha) – 40 kg

8° Lugar: Rodrigo de Assis (Bonita) – 35 kg

9° Lugar: André (Serena) – 33.550 kg

10° Lugar: João Marcondes (Baya) – 22.150 kg