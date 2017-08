QUEIMADA: fogo atinge grande área no Parque das Nações

Da redação

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde deste domingo 06, em uma área verde no loteamento Parque das Nações. Conforme informações repassadas pela equipe de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros, a solicitação da equipe foi feira por volta do meio dia, a equipe composta por quatro militares e brigadistas iniciaram o combate a chamas minutos após, a área atingida é de aproximadamente 3 hectares, entre área aberta e mata fechada.

Até o fechamento desta edição apenas parte das chamas havia sido debelada, mais dois caminhões de combate a incêndios já haviam sido utilizados pela equipe para tentar o controle das chamas, a preocupação da equipe é com as residências, uma vez que a área afetada pelas chamas cercam o bairro.