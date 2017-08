Motoqueiros de todo o nortao participam de encontro em Alta Floresta

Kariny Santos/ Da redação

Foi realizado neste final de semana nos dias 05 e 06 de agosto, o 1º Moto Encontro de Alta Floresta. A animação do evento ficou por conta da cantora Alane de Sinop, e a banda local Base de Troca, encontro reuniu mais de 900 pessoas entre amantes de motos, familiares e apreciadores. Além de mais de 250 motocicletas que vieram de outros municípios para participar do evento.

Conforme Joao Guerra, membro do Moto Clube Roda Presa 280, e um dos organizadores do evento, vieram participantes dos municípios de Tangara da Serra, Nova Mutum, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Peixoto de Azevedo, Matupá, Nova Guarantã do Norte, Sinop, Colíder, representando mais de 27 moto clubes da região, “estamos com o sentimento de dever cumprido, especialmente pelo apoio da comunidade, apoio do comércio em si, da empresas que colaboraram e acreditaram, e nós fizemos um evento maravilhoso que vamos trabalhar com certeza para realizar o 2° moto encontro no ano que vem”, destacou.

Ao decorrer do encontro foi realizada a entrega de troféus aos motoclubes participantes. A atração do evento foi o Dinamômetro, que é um equipamento capaz de medir torque e potência de um motor, onde uma das motocicletas registrou mais de 374 KM/H.