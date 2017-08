Em Paranaíta Governo Municipal é incansável e tem várias frentes de trabalho na execução de obras

Da redação

Assim que assumiu o primeiro mandato no ano de 2013, o Prefeito Tony Rufatto planejou várias obras para dar mais qualidade de vida, agilizar o trânsito, dar novo visual à cidade e garantir mais segurança aos pedestres e condutores de veículos de Paranaíta.

Reeleito em 2016, esperava-se dessa reeleição uma atuação mais lenta, não foi o que aconteceu, o Prefeito Tony mudou esta concepção. O governo municipal vem lançando Programas e Obras e o cronograma mostra que muitas já foram executadas, outras continuam em execução, como é o caso do ”Programa Asfalto 100%”, que pavimentou ruas e avenidas de vários bairros da cidade e as frentes de trabalho de asfaltamento continuam em ação. Outro Programa em execução, é o de ”Reorganização Urbana” que prevê mudanças significativas na mobilidade urbana e no visual arquitetônico da cidade.

Nos últimos meses o setor de infraestrutura e obras da Prefeitura de Paranaíta deu continuidade das Rotatórias do Setor Industrial e do Trevo da PM, continua o trabalho na Duplicação da Avenida Roosevelt Barbosa e da Ciclovia (ambas dão acesso da Rodoviária à Escola JK), iniciou a construção de várias faixas elevadas, a primeira já está finalizada em frente ao Centro de Educação Infantil I e está com equipes trabalhando na recuperação asfáltica (recapeamento da malha viária urbana).

Conforme detalhou o Prefeito Tony, todo esses trabalhos que estão sendo executados é pensando no bem estar e segurança das pessoas. Rufatto destacou que o Setor da Piscina é um dos bairros que ainda falta ser asfaltado, mas já foi licitado, porém por motivos de disputa judicial entre as duas empresas que participaram da licitação, não foi possível dar sequencia no trabalho, mas que é um compromisso dele e um sonho da população ver aquele bairro asfaltado.