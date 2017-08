Volta às aulas na escola da Pista será na segunda próxima, diretora espera solução para o transporte escolar

Da redação

Além da dificuldade com a rodovia MT-325, que liga o município de Alta Floresta a comunidades Pista do Cabeça, Ourolânda e Pista Nova os alunos da Escola Estadual Boa Esperança tem enfrentado problemas com o transporte escolar, já que por causa da distância das residências dos alunos até a unidade praticamente todos utilizam do transporte público, que segundo a diretora da unidade Margarete Gomes Ferreira, com a greve da empresa terceirizada que presta o serviços, o reinício do ano letivo, com a volta das férias, está atrasado, as aulas tinham como data de início na última segunda-feira 31, ainda não iniciaram.

Segundo a educadora a escola que atende 150 alunos utiliza 05 ônibus escolares, sendo apenas um do poder público, os outros quatro de uma empresa terceirizada que presta serviços ao município.

A empresa havia “parado” com a prestação de serviços devido ao atraso dos pagamentos, conforme a diretora o reinício das aulas foi prejudicado devido a falta do transporte, “nós estamos sem aula porque não tem transporte, mas a partir de segunda-feira nós vamos iniciar as aulas, se eles não forem vamos iniciar do mesmo jeito com um transporte escolar”, explicou.

Segundo a secretária de educação Maria Iunar Portão, o município está tendo dificuldade de pagar integralmente a empresa, porém os repasses estão sendo feitos de forma gradativa e com o repasse de um recurso proveniente do Estado para auxilio da manutenção do serviço foi depositado em conta e os pagamentos começaram a ser efetivados na última quarta-feira 02. A expectativa da gestora da pasta é que até o inicio da próxima semana o serviço já tenha sido totalmente retomado.