Prefeitura de Alta Floresta construiu e recuperou mais de 90 pontes e bueiros no primeiro semestre de 2017

LINDOMAR LEAL

Assessoria da PMAF

De Leste a Oeste, de Norte a Sul, em todos os setores do município, na zona rural e no perímetro urbano. Assim foram as ações e obras realizadas pela Prefeitura de Alta Floresta, por meio de Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), nos primeiros seis meses de 2017.

Em 180 dias de intenso trabalho e contando com uma equipe eficiente, a Sinfra construiu e recuperou 91 pontes e bueiros, sendo 38 bueiros, dos quais 03 foram construídos com tubos e base de concreto, e 53 pontes de madeira.

A construção e recuperação de pontes e bueiros é uma das principais atividades da Sinfra, que também recuperou centenas de quilômetros nas estradas vicinais e rodovias estaduais nos primeiros seis meses do ano. Todas estas obras foram executadas para garantir melhores condições de trafegabilidade.

Além de construir e recuperar pontes e bueiros nas vicinais dos Setores Norte, Leste, Oeste e Sul, a Prefeitura de Alta Floresta também realizou obras de melhorias nas rodovias MT-010 e MT-325, fazendo o patrolamento e encascalhamento dos pontos mais críticos. No perímetro urbano os reparos em bueiros e pontes foram realizados nos bairros Cidade Bela, Boa Nova 02 e Boa Nova 03.

Galerias – O perímetro urbano também recebeu duas importantes obras, com a construção das galerias pré-moldadas da Avenida Mato Grosso e da Avenida do Aeroporto. As duas galerias foram construídas com recursos próprios.

Eloi Luiz de Almeida destacou o empenho da Secretaria de Infraestrutura na execução das obras. “Apesar de todas as dificuldades que o país está passando, o município de Alta Floresta está lutando para bater recorde de obras e ações que levam benefícios para a população, e neste período de 180 dias fizemos 93 pontes e bueiros para dar condições de trafegabilidade e oferecer mais segurança à população de Alta Floresta”, ressaltou o Secretário.