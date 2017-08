Ponte da Pista do Cabeça ainda não foi concluída e desvio oferece riscos à alunos

Da redação

A situação da Ponte da MT-325 localizada na região da Pista do Cabeça, importante para os moradores da Pista do Cabeça, Ourolânda e Pista Nova tem deixado a população preocupada. A diretora da Escola Estadual Boa Esperança Margaret Gomes Ferreira, disse à nossa equipe que para a reforma da ponte foi feito um desvio que apresenta risco para quem necessita atravessar o mesmo.

“O desvio está pior que a ponte antes e agora que começam as aulas, bem onde está desbarrancando do lado o pneu do ônibus passa, isso que presenciamos todos os dias, eles amarraram com um arame (as madeiras do desvio) e esse arame quebrou então o desvio está cedendo”, destacou a diretora.

Conforme a diretora pelo local aproximadamente 150 alunos e praticamente todos os profissionais da unidade atravessam pela mesma para chegarem à escola, além de que o trajeto é o meio de ligação da comunidade Pista do Cabeça e fazendas à Alta Floresta.