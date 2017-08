Homem que saiu de Alta Floresta é preso com arma em Sinop

Um homem de 54 anos foi preso em encaminhado para a delegacia de Polícia Civil depois de ser encontrado um revólver calibre 32 com seis munições intactas.

De acordo com informações a arma estava dentro da mala do suspeito. Ele saiu de Alta Floresta com destino à Sinop em um ônibus. A denúncia foi recebi pelo Grupo de Apoio da Polícia Militar que realizou a interceptação do veículo na garagem da empresa no Setor Comercial.

O homem disse que o armamento pertence a um amigo e vinha para Sinop trocar o cabo que estava danificado. O amigo estaria se deslocando também para o município.