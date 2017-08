Transporte escolar: 13 ônibus estão parados por falta de mecânicos

A Secretária Municipal de Educação Maria Iunar Portão concedeu entrevista coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 02, sobre problemas no Transporte Escolar de Alta Floresta e afirmou que 13 ônibus que operam na frota escolar estão parados por falta de mecânico, 09 terceirizados e 04 do município. Conforme a secretaria os serviços devem ser retomados gradativamente, a maioria dos ônibus do transporte terceirizada deve retornar até sexta.

Segundo a secretária, para o município atuar na manutenção dos veículos é necessária a “inserção do segmento mecânico e eletricista” organograma funcional da Secretaria, “a questão do transporte escolar está sendo afetada e nós não temos o segmento mecânico e nós tínhamos um contrato pela prefeitura para que suprisse essa necessidade da educação, não conseguimos passar na reforma (administrativa) esse segmento e vamos estar entrando em contato com os vereadores para ver o que podemos estar fazendo”, explicou.

O mecânico que estava atuando no serviço, segundo Iunar pediu para sair devido aos salários que foram diminuídos e novos contratos não foram efetivados porque a secretária não possui o cargo na pasta para contratar, “nós perdemos o mecânico porque tivemos que fazer um reajuste salarial, porque os mecânicos contratados ganhavam até mais que o efetivo e veja só teve que fazer esse reparo porque a lei não permite essa situação”, a secretaria esta enfrentando problemas com interessados para as vagas.

Outro problema é que a empresa que faz o transporte havia “parado” com a prestação de serviços devido ao atraso dos pagamentos, conforme a secretaria apesar da dificuldade dos atrasos dos repasses, mesmo que não de forma integral estão sendo feitos e o recurso proveniente do Estado para auxilio da manutenção do serviço foi depositado em conta e efetivado o pagamento a empresa ontem, “foi questão de dias e ele suspendeu o serviço, onde estavam sendo prejudicadas as crianças que não estavam indo à escola, eu quero tranquilizar as mães porque as crianças não vão ficar no prejuízo”, afirmou.