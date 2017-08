Primo de governador, ex-secretário é preso suspeito de mandar grampear políticos e jornalista

Paulo Taques foi secretário chefe da Casa Civil na gestão de Pedro Taques (PSDB). Ele foi preso nesta sexta-feira (4)

O ex-secretário chefe da Casa Civil, Paulo Taques, que é primo do governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), foi preso preventivamente nesta sexta-feira (4), em Cuiabá. Paulo é suspeito de ordenar grampos clandestinos operados pela Polícia Militar no estado. Ele foi levado para a sede da Polinter, na capital, onde prestou depoimento.

Os advogados do ex-secretário informaram que ele foi levado para o Fórum de Cuiabá, onde deve passar por audiência de custódia. Como tem ensino superior, ele deve ser levado para o Centro de Custódia da capital. A defesa informou que deve entrar com um pedido de revogação da prisão na Justiça.

O esquema foi denunciado em uma reportagem do Fantástico em maio deste ano. Segundo a denúncia, mais de 100 pessoas tiveram as conversas grampeadas, entre elas, políticos de oposição ao atual governo estadual, advogados, médicos e jornalistas. Os telefones foram incluídos indevidamente em uma investigação sobre tráfico de drogas. O resultado dela, porém, nunca foi informado pelo governo.

Justificativa da prisão

A prisão de Paulo Taques foi determinada pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Orlando Perri, relator no órgão sobre a investigação dos grampos clandestinos. A decisão foi assinada na quinta-feira (3) e cumprida nesta sexta-feira.

No mandado de prisão, o desembargador afirma que, mesmo em liberdade, o ex-secretário “vem buscando, de todas as formas, interferir diretamente na apuração dos fatos, mediante a utilização dos meios de comunicação, sobretudo pelo forte prestígio que ainda possui perante a imprensa de uma forma geral, ou, quiçá, de espaços decorrentes de suas relações com o governo”.

Paulo Taques, que é advogado, deixou o comando da Casa Civil em maio deste ano. À época, ele alegou que voltaria a se dedicar à advocacia e que reassumiria o papel de advogado pessoal de Pedro Taques, primo dele.

No entanto, conforme o magistrado, apesar de não exercer mais o cargo de secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques ainda tem grande prestígio no estado. “Paulo Taques goza de grande prestígio no âmbito do Poder Executivo estadual, não apenas pelo grau de parentesco mantido com o governador [primo], mas, também, por ter sido, durante anos, seu homem de confiança”, diz, no mandado de prisão.

Além do ex-secretário, estão presos por envolvimento no esquema o coronel Zaqueu Barbosa, os coronéis Evandro Lesco e Ronelson Barros, ex-chefe e ex-adjunto da Casa Militar, e o cabo Gerson Correa Junior. Eles foram presos entre maio e junho deste ano.

“Os mesmos argumentos aduzidos por ocasião da prisão preventiva de vários policiais militares também se aplicam ao caso em apreço, máxime porque há fortíssimos indícios da ligação entre Paulo Taques com o grupo criminoso formado para implantação de diversas escutas telefônicas ilegais”, diz trecho da decisão.

Denúncias do esquema

O promotor de Justiça Mauro Zaque, que comandou a Secretaria de Segurança Pública em 2015, denunciou o caso à Procuradoria-Geral da República, afirmando que havia alertado o governador Pedro Taques sobre a existência de um “escritório clandestino de espionagem” por meio de dois ofícios. O primeiro chegou a ser enviado para o Ministério Público Estadual (MPE), mas a investigação foi arquivada por falta de provas.

O segundo ofício, que o governador alega nunca ter recebido, foi protocolado na Casa Civil, mas cancelado no mesmo dia e substituído por outro, conforme apontou auditoria da Controladoria Geral do Estado. Antes do relatório da CGE vir à tona, Taques chegou a entrar com representação contra Zaque em instituições como o Conselho Nacional do Ministério Público e a PGR, acusando-o de falsificação de documento público.

Dias antes do escândalo ser revelado em reportagem do Fantástico, em maio, Paulo Taques deixou a Secretaria da Casa Civil. O próprio Paulo Taques, alegando estar sofrendo ameaças, pediu à Secretaria de Segurança para que fossem investigados um jornalista, uma ex-secretária e uma ex-amante dele.

Envolvimento do governador

Em depoimento encaminhado à PGR, o ex-secretário Mauro Zaque afirmou que, em 2015, época em que ainda estava no governo, ouviu o coronel Zaqueu Barbosa, comandante da PM à época, dizer que as interceptações telefônicas eram feitas por determinação de Pedro Taques. Zaque alega ainda que levou o assunto a Taques e que o governador ficou constrangido, mas não fez nenhum comentário.

Na determinação da prisão de Paulo Taques, o desembargador Orlando Perri afirma que ainda não há elemento que indique a participação do governador Pedro Taques na organização criminosa.

“Fiz questão de registrar todos estes acontecimentos para confirmar, concretamente, que os principais envolvidos na trama delituosa são sempre as mesmas pessoas”, disse, ao citar alguns nomes, entre eles o de Paulo Taques, do cabo da PM, Gerson Correa, do ex-comandante da PM Zaqueu Barbosa, do coronel Airton Siqueira e do coronel Alexandre Lesco.