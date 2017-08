Avenida em frente à Caixa ganhará faixa elevada; trânsito fica interrompido hoje

Da redação

O trecho da Avenida Ariosto da Riva em frente à agência da Caixa Econômica Federal será interditada a partir de hoje 04, das 07h00 de hoje, para a construção de uma faixa elevada. A Avenida permanecerá interditada durante todo o final de semana e a previsão é de que a via seja totalmente liberada no início da próxima semana.

Conforme as informações repassada pelo supervisor de trânsito, Messias Araújo a avenida será interditada no trecho que fica entre a Travessa Álvaro T. Costa (U2) e a Travessa CEPLAC, que dá acesso ao SINE (sendo que o desvio o motorista entrará na rua A1 e sairá na travessa na lateral do Museu).

Desde a mudança para a nova unidade o trânsito nas redondezas do novo edifício ficou em uma situação complicada, como a estrutura não possui um estacionamento que acomode todos os usuários, a calçado do outro lado da Avenida, onde acomoda órgãos como o Procon, SINE e IPREAF, é utilizada como estacionamento o que causa uma grande travessia de pedestre em meio a via. “Essa obra irá dar mais segurança aos pedestres que usam a caixa econômica, o Procon e toda a proximidade ali”, destacou.

Desde então foi levantado a ideia de qual tipo de segurança ao pedestre poderia ser utilizada, o semáforo botoeira ou a faixa de pedestre elevada, modelo optado que tem como objetivo a passagem do pedestre em uma parte mais alta que o asfalto, além de obrigar o condutor a reduzir a velocidade devido ao formato da mesma ser estendido.

O projeto de construção da faixa elevada segue as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio da Resolução nº 495/2014. A faixa elevada terá 04 metros de largura e comprimento igual à largura da pista, com drenagem superficial. O projeto ainda inclui a sinalização vertical e horizontal.

À obra custará aproximadamente R$ 11.000,000 (onze mil reais) e será executada pela secretaria de Infraestrutura em parceria com o empresário Nei Baganha.