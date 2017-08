Projeto de Plano de Saneamento básico é discutido com secretarias municipais

Kariny Santos/

Da redação

Integrantes dos comitês de Coordenação e Executivo responsáveis pelo processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos estiveram reunidos na manhã desta terça-feira (01) na sala de reuniões da Câmara Municipal com a chefe de saúde ambiental da Funasa (Fundação Nacional da Saúde), enfermeira Leliane Barbosa, tratando sobre o desenvolvimento das atividades.

Conforme Barbosa, na próxima semana representantes do município deverão ir à capital do Estado para apresentar um prognóstico em torno dos levantamentos realizados. “Foi uma reunião muito boa e produtiva e eu creio que até dezembro nós consigamos terminar de elaborar o plano, para que o município possa já estar no próximo ano em condições para ir em busca de recursos para executar o que tiver planejado”, afirmou.

O plano que está sendo elaborado e terá duração de 20 anos, sem o PMSB, a partir de 2014, a Prefeitura não poderá receber recursos federais para projetos de saneamento básico. Aprovado, o PMSB passa a ser a referência de desenvolvimento de cada município, estabelecidas as diretrizes para o saneamento básico e fixadas as metas de cobertura e atendimento com os serviços de água; coleta e tratamento do esgoto doméstico, limpeza urbana, coleta e destinação adequada do lixo urbano e drenagem e destino adequado das águas de chuva.

Segundo a enfermeira a reunião foi um importante também para a discussão relacionada a liberação de recursos para combater problemas relacionados ao Aedes aegypti, que deve abrir até o final do mês um edital para o Projeto em educação e saúde ambiental, onde o município tem que inserir um projeto no site da Funasa, que pode garantir recurso com o valor mínimo de R$ 100.000,00 para o combate do mosquito vetor de mais de três tipos de doenças.