Beneficiários do Bolsa Família e BPC/LOAS devem atualizar situação cadastral

Ascom/Prefeitura de Alta Floresta

A Secretaria Municipal de Assistência Social solicita aos usuários do Bolsa Família e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social (BPC/LOAS), destinado ao idoso e à pessoa com deficiência, que procurem os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município para realizarem a atualização cadastral, evitando problemas futuros.

O horário de atendimento dos CRAS Conviver e CRAS Casa da Família é das 7 às 11 horas, de segunda às sextas-feiras.