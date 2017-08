Alta Floresta ganha novos corretores imobiliários

O final de semana foi de comemoração por parte da classe imobiliária de Mato Grosso, em especial para o município de Alta Floresta que ganhou a partir de agora novos corretores para um mercado que cresce a cada ano.

Presidido por Benedito Ódario, o Creci MT da 19ª região, colocou no mercado mais de 100 corretores que receberam das mãos da atual diretoria as suas credenciais para o mercado de trabalho. Para Odário, a entidade se fortalece a cada ano através de novos profissionais que estão ganhando o mercado de trabalho, sendo esses, mais um passo dado pela atual diretoria que tem como finalidade sempre o de proporcionar um tratamento de qualidade aos profissionais corretores de imóveis em todo Estado. Uma profissão onde se “vende sonhos” e os deveres compreendem, além da defesa do interesse que lhe é confiado, o zelo do prestígio de sua classe e o aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias, não devendo a pratica de atos que comprometam a sua dignidade, e ainda, zelar pela própria reputação mesmo fora do exercício profissional.

Dentre essas novas profissionais, Julia Neris de Carvalho, que há anos atua na empresa MMC Empreendimentos Imobiliários, e que soma uma larga experiência no mercado imobiliário recebeu sua carteira profissional das mãos da nova diretoria do Creci/MT. “Estou muito feliz, por poder realizar meu sonho e agora quero realizar os sonhos das pessoas que querem morar bem e adquirirem imóveis de ótima qualidade”, finalizou.