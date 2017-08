Região de Alta Floresta produz mais de 25 mil hectares de soja na safra 16/17

Kariny Santos/ Da redação

O resultado da safra 2016/2017 de soja já contabilizado e os municípios de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta registram alta na colheita, as informações foram repassadas pela Engenheira Agrônoma do Indea Andréia da Cruz Quintino que aposta em uma “nova Fronteira agrícola” na região do extremo norte do estado.

Sobre os dados Alta Floresta produziu 15.764 hectares de área plantada em 33 propriedades, em Paranaíta 2.610 hectares de área plantada em 10 propriedades, em Carlinda aproximadamente 7.000 hectares de área plantada em 19 propriedades.

Conforme a engenheira a economia mista de pecuária e agricultura praticada hoje em Alta Floresta e região em que não abre mão da pecuária, gera uma maior segurança para a produção e a renda da região, “eu avalio como sendo uma nova fronteira agrícola, porque ela está mudando a paisagem e muitas fazendas já vão melhorando a estrutura, elas praticamente saem da pecuária que é mais tranquilo e começam com o ritmo da lavoura, a se movimentarem mais, porque a lavoura não para e eu acredito que vai aumentar essa área e será a nova fronteira agrícola”, explicou.

Conforme levantamento do Imea – Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária, a produtividade média no estado deve ficar em 54,05 sc/ha, os grãos tiveram como prazo para colheita até dia 05 de maio, o “vazio sanitário” da soja (o período de ausência total de plantas vivas de soja, excluindo-se as áreas de pesquisa científica e de produção de semente genética, devidamente monitorada e controlada) iniciou no dia 15 de junho e segue até 15 de setembro período esse que produtores optem pela plantação de milho, de capim para pecuária e muitas vezes de nenhum produto.

Com mais de 9,3 milhões de hectares reservados para cultivo da oleaginosa, Mato Grosso deve colher mais de 30,4 milhões de toneladas no ciclo agrícola 2016/2017. Na safra anterior, o maior estado produtor de grãos do país, colheu mais de 27,8 mi de toneladas.