Ladrões rendem casal de idosos em compra de ouro; em plena manhã de sábado

Da redação com Noticia Exata

A sensação de insegurança em Alta Floresta está atingindo números alarmantes. No sábado, por volta de 9 horas da manhã, uma dupla armada entrou em uma compra de ouro, rendeu um casal de idosos que que estava no local (a mulher é funcionária) mas levaram apenas uma pequena quantidade de dinheiro pertencente ao idoso.

Segundo as vítimas, dois elementos chegaram ao local e armados com revólveres calibre 38 anunciaram o roubo, foram levados para o escritório que fica aos fundos e obrigados a deitar no chão, um deles apontava a arma para a cabeça das vítimas.

Segundo uma funcionária, eles exigiam dinheiro. “Eu disse que não tinha dinheiro e que o patrão é quem iria trazer, eles mandaram eu ficar sentada aqui na frente e a hora que ele chegasse não era para dar sinal nenhum, pedi água, um deles me deu um copo e como eu tremia bastante eles acharam que eu ia dar sinal, na hora que guardaram as armas e foram de novo lá pro fundo eu aproveitei e sai correndo pedindo socorro”, disse.

Nesse momento a dupla saiu do local levando uma pequena quantia em dinheiro. Eles fugiram em uma moto Titan, preta. Uma das vítimas que estava no local pegou a caminhonete para perseguir os suspeitos, mas devido ao trânsito, acabou tendo dificuldades para intercepta-los.

A dupla fugiu sentido setor F. No momento do roubo eles não usavam capacete ou algo similar para esconder a identidade, o sistema de segurança registrou o roubo e as imagens serão repassadas para a Polícia. “Estavam de cara limpa, um deles mais calmo e outro agitado, toda hora com o dedo no gatilho, na hora que fugiram ainda tentei ir atrás, mas encheu de carro na minha frente e não consegui alcança-los”, disse.

O caso será investigado.