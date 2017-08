Caminhoneiros de Sorriso bloqueiam BR-163 em protesto contra aumento do preço de combustíveis

Um movimento liderado por caminhoneiros das cidades de Sorriso, Nova Mutum, Guarantã do Norte e Rondonópolis bloqueou parcialmente o tráfego de veículos na rodovia federal BR-163.

A manifestação acontece simultaneamente e foi desencadeada em protesto contra o aumento abusivo dos combustíveis.

Em Sorriso cerca de 100 motoristas se concentram na pista sul do km 747 onde o tráfego de veículos de carga e combustível está suspenso.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a liberação da faixa ocorrerá a cada duas horas.

Veículos de passeio, ambulâncias, ônibus e caminhões com cargas vivas e perecíveis tem passagem liberada.

Segundo o presidente da Associação de Seguros dos Caminhoneiros de Sorriso, Alexandre Schuroff, dentre as reivindicações da classe estão à redução dos impostos sobre os combustíveis e o aumento de investimentos na área da segurança pública.

“Como se não bastasse aumentar o preço dos combustíveis o governo federal reduziu drasticamente o orçamento da Polícia Rodoviária Federal deixando as estradas do país a mercê da bandidagem”, desabafou.

Alexandre também conclamou o apoio da sociedade civil organizada. “O aumento dos combustíveis afeta todo cidadão que possui um veículo, portanto essa luta não somente dos caminhoneiros, mas sim de todo o povo brasileiro”, finaliza.

Aumento abusivo

O decreto determinando o aumento de PIS-confins sobre os combustíveis foi publicado no último dia 20 de julho.

A decisão impactou diretamente no setor de transporte de cargas já que o óleo diesel sofreu um reajuste de R$ 0,21 centavos por litro. Já a gasolina sofreu um aumento ainda maior de R$ 0,41 centavos por litro.

Com o reajuste o governo federal espera conseguir uma receita “extra” de R$ 11 bilhões e com isso cobrir parte do déficit estimado em R$ 139 bilhões de reais.

