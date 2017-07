Reeducandos do Nova Chance desenvolvem atividades no município

Assessoria PMAF

Instituído em Alta Floresta em junho de 2013, o projeto Nova Chance vem colaborando no processo de ressocialização de reeducandos. Ao todo, 15 recuperandos foram contratados para atuar na reforma, manutenção de prédios públicos do município. O Nova Chance é desenvolvido em parceria entre a prefeitura, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Fundação Nova Chance, autarquia estadual responsável pelos projetos de ressocialização e intermediação de mão de obra de reeducandos.

Nesta semana, os reeducandos estão fazendo a pintura de meio-fios em ruas e avenidas da Grande Cidade Alta, trabalho já realizado na área central do município. Antes, porém, atuaram na reforma e ampliação de diversos prédios da prefeitura como os centros de referência em assistência social (Cras e Creas), centro de convivência dos idosos, reformas de salas do antigo albergue, melhorias estruturais no terminal aeroportuário e no parque zoobotânico.

O desenvolvimento do projeto vem possibilitando que reeducandos tenham uma oportunidade de trabalho e remissão na pena. As atividades estão sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, sob a coordenação de Marcelo Rodrigues. Ele explica que no cronograma de trabalho do grupo de recuperandos está a retomada da construção de posto de saúde no Jardim Guaraná, além de outras ações.

“Quatro dos reeducandos estão atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social, fazendo a instalação dos equipamentos da Academia da Terceira Idade na praça da Igreja Matriz e no bairro Bom Jesus. Eles fizeram a recuperação desses equipamentos”, explica o coordenador do Nova Chance.

Os reeducandos que trabalham contratados pela Prefeitura de Alta Floresta recebem um salário mínimo como pagamento, além de alimentação e transporte. Os produtos da alimentação, alias, vêm da horta que é mantida por eles mesmos na Rua B-5.

O grupo também deu importante parcela para a realização da Caravana da Transformação, tanto quando ocorreram os atendimentos, na primeira semana de junho, quanto no retorno das consultas ocorridas na última semana no CTG.